Max Verstappen garante a pole position em França

Max Verstappen vai largar amanhã da primeira posição para o GP França, uma corrida que se disputa no circuito Paul Ricard. Trata-se da segunda pole postition da época para o piloto da Red Bull, a quinta da carreira.





Q3 CLASSIFICATION



Your final order from qualifying in Le Castellet!#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/MqleoSupFF — Formula 1 (@F1) June 19, 2021

Lewis Hamilton fez de tudo para liderar a folha de tempos da qualificação, mas o campeão do Mundo teve de se conformar com o segundo lugar.Na segunda linha estará outro Mercedes, o de Valtteri Bottas, com Sergio Pérez, da Red Bull, no quarto posto.Refira-se que Mick Schumacher (Haas) passou pela primeira vez à Q2, mas acabou por sofrer um acidente. Vai sair do 15.º lugar.