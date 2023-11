Max Verstappen garante a pole position para o GP de Abu Dhabi

QUALIFYING CLASSIFICATION



Max Verstappen takes his 12th pole of the season #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/3SK7Il4pCM — Formula 1 (@F1) November 25, 2023

Max Verstappen garantiu este sábado a pole position para o GP de Abu Dhabi, a última corrida da época no Mundial de Fórmula 1. O piloto holandês da Red Bull, que já garantiu o título deste ano, alcançou na Yas Marina a pole pela 12.ª vez esta temporada.A seu lado na grelha de partida Max terá o Ferrari de Charles Leclerc. A segunda linha conta com o McLaren de Oscar Piastri e com o Mercedes de George Russell.A corrida do GP de Abu Dhabi disputa-se amanhã, a partir das 13 horas portuguesas.