Max Verstappen garante 'pole' na Bélgica mas vai partir apenas de 6.º

O holandês Max Verstappen garantiu esta sexta-feira o tempo mais rápido na sessão de qualificação para o Grande Prémio da Bélgica, mas será Charles Leclerc o piloto a sair da pole position da corrida de domingo, mercê da penalização de cinco posições aplicada ao piloto da Red Bull pela troca da caixa de velocidades.Depois de ter passado à Q3 à justa - foi somente 10.º na Q2 -, o líder do Mundial mostrou toda a sua categoria, deixando a concorrência a milhas. Leclerc, que herda a pole, ficou a 820 milésimos de segundo dos 1:46.168 de Mad Max, ao passo que Checo Pérez, que sobe a segundo na grelha, ficou a 877 milésimos. Logo atrás surge Lewis Hamilton, a 919 milésimas, e Carlos Sainz, a 984 milésimos. Depois do brilharete das duas últimas provas, os McLaren ficaram um pouco para trás, com Oscar Piastri a garantir a sexta melhor marca, à frente do colega de equipa Lando Norris, ambos a mais de um segundo de Verstappen.Cumprida esta sexta-feira de ação focada na corrida de domingo, sábado o dia será totalmente voltado para a Corrida Sprint. De manhã teremos o Sprint Shootout, que definirá a ordem da grelha da Corrida Sprint, marcada para as 15:30.