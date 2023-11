Max Verstappen garante 'pole' no Brasil: fez-se 'noite' e sessão acabou suspensa

QUALIFYING CLASSIFICATION



Max Verstappen garantiu esta sexta-feira a pole position para o Grande Prémio do Brasil, ao conseguir o melhor tempo numa sessão que foi interrompida a quatro minutos do final do tempo regulamentar da Q3, devido às condições atmosféricas totalmente impróprias para a prática da modalidade. Em especial pelo facto de, mesmo sendo 16 horas, em Interlagos se ter feito 'noite', devido às nuvens que deixaram o circuito totalmente coberto.Prevaleceram os resultados das primeiras saídas para a pista nesta Q3, que ditaram a tal primeira posição na grelha para Max Verstappen, com 1:10.727. Charles Leclerc garantiu a segunda posição, à frente de uma segunda linha na qual moram os dois pilotos da Aston Martin - Lance Stroll em 3.º e Fernando Alonso em 4.º.Esta grelha, refira-se, vale para a corrida de domingo, estando o sábado totalmente dedicado à Sprint. Primeiro o Shootout, às 14 horas, e depois a corrida Sprint, pelas 18h30.