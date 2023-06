Max Verstappen lidera tempos no primeiro dia de treinos livres em Barcelona

Depois de ter liderado a primeira sessão de treinos livres, Max Verstappen foi também o mais rápido da segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio de Fórmula 1 de Barcelona, estabelecendo a volta mais rápida em 1.13.907s. O espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) conseguiu o segundo melhor tempo, a pouco mais de uma décima do carro do bicampeão mundial (+0.170s), seguido pelo alemão Nico Hülkenberg (Haas), a grande surpresa do dia (+0.270s).

Sergio Pérez (Red Bull) e Esteban Ocon (Alpine), outra das grandes surpresas do primeiro dia em solo espanhol, fecharam o top-5 dos mais rápidos em Barcelona. Os Ferraris de Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. conseguiram o 6.º e 7.º melhores tempos da sessão, enquanto que os Mercedes de George Russell e Lewis Hamilton ficaram um pouco mais atrás na classificação (8.º e 11.º melhores tempos, respetivamente).