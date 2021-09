Max Verstappen lidera última sessão de treinos no GP da Holanda

A correr em casa, Max Verstappen (Red Bull) conseguiu este sábado o tempo mais rápido da última sessão de treinos livres do GP da Holanda de Fórmula 1 com 1:09,623 minutos. Os dois Mercedes fecharam o pódio com Valtteri Bottas a 0,554 segundos da volta mais veloz do piloto holandês e Lewis Hamilton a 0,794s.





Sérgio Pérez, colega de equipa de Verstappen, realizou a quarta volta mais rápida ao circuito de Zandvoort com 1:10,556.A Ferrari, que tinha sido a equipa mais rápida na segunda sessão de treinos, não conseguiu melhor do que o nono tempo mais rápido do treino com Charles Leclerc. Já Carlos Sainz realizou apenas cinco voltas, após ter batido com o monovolume na curva 3, provocando a interrupção da prova e ficando com o 11.º lugar na última sessão de treinos. Ainda não é certo se o espanhol conseguirá estar presente na qualificação devido aos danos no seu carro.Robert Kubika, que substituiu Kimi Räikkönen na Alfa Romeo após o, conseguiu o 19.º tempo mais rápido dos treinos com 1:12,366 minutos, ficando apenas à frente de Mick Schumacher (Haas).A qualificação realiza-se este sábado às 14 horas. O GP no circuito de Zandvoort realiza-se no domingo às 14h.