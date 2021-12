E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Max Verstappen entra para a última corrida, em Abu Dhabi, com os mesmos 369,5 pontos de Lewis Hamilton que este domingo venceu o GP da Arábia Saudita . O piloto dos Países Baixos apontou já ao próximo domingo e ao título mundial, que seria o primeiro da carreira."Aconteceu muita coisa com a qual não concordo. Dei tudo na pista. Eu deixei-o passar, ele [Hamilton] não quis ultrapassar e tocámo-nos. Não entendi o que se passou ali. As coisas vão ser decididas em Abu Dhabi, espero que possa ser um bom fim-de-semana", frisou o piloto da Red Bull Racing-Honda.