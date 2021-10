Max Verstappen recusa entrar no 'Drive to Survive': «Inventam rivalidades que não existem»

A série 'Drive to Survive', produzida pela Netflix, ajudou a dar uma dimensão de entretenimento à Formula 1, trouxe muitos novos fãs ao campeonato, mas a verdade é que para quem está lá dentro nem tudo o que passa cá para fora é aprovado. Max Verstappen é um dos que não parece gostar do formato e esta semana, na antevisão ao Grande Prémio dos Estados Unidos, revelou que se recusou a fazer parte da quarta temporada da série, por não concordar com a forma como as coisas são feitas.





"Entendo que seja algo necessário para aumentar a popularidade na América, mas como piloto não gosto de fazer parte disso... Inventaram algumas rivalidades que nem existem. Por isso decidi não ser parte disso e não dar mais entrevistas, porque para além disso não há nada para mostrar. Não sou uma pessoa que encaixe numa série dramática, quero apenas factos e coisas reais a acontecer", declarou o holandês, em declarações à Associated Press.Em seguida, quando questionado sobre se considera Lewis Hamilton um rival, Max voltou a deixar uma boca ao... 'Drive to Survive'. "Provavelmente na série da Netflix seremos. Houve uma vez que batemos um contra o outro quando estávamos a andar, por isso provavelmente isso vai estar por lá...".A quarta temporada da série 'Drive to Survive' irá para o ar algures no primeiro trimestre de 2022, antes do arranque da próxima temporada.