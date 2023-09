Max Verstappen responde aos críticos: «Podem ir chupar um ovo...»

Depois de um fim de semana em Singapura no qual a Red Bull andou sempre aos papéis, Max Verstappen colocou ordem na casa no Japão, ao fixar uma pole position com uma vantagem de mais de meio segundo para Oscar Piastri. Foi uma espécie de murro na mesa do holandês, que na conferência de imprensa pós corrida aproveitou também para deixar uma frase forte para todos aqueles que duvidaram de si e da equipa austríaca."Tivemos um mau fim de semana. Claro que as pessoas começaram a falar, a dizer que era tudo por causa da nova diretiva. Acho que podem ir chupar um ovo [expressão inglesa para 'podem ir dar uma volta']. Do meu lado, estava simplesmente cheio de vontade de ter um bom de semana aqui e garantir que estávamos fortes", disse o holandês, em alusão aos comentários que atribuíram a menor performance do Red Bull por conta de uma nova regra quanto às asas.