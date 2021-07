Max Verstappen testou corpo após acidente em corrida num simulador durante... 24 horas

Max Verstappen (Red Bull) revelou ter participado numa corrida de E-sports de 24 horas para saber como é que o seu corpo reagiria após ter saído "um bocado aleijado" do acidente do Grande Prémio da Grã-Bretanha. O atual líder do Mundial de pilotos diz estar feliz por voltar à pista no GP da Hungria deste fim de semana admitindo estar "totalmente bem".





"Esta semana fiz uma corrida no simulador de 24 horas e foi um bom teste para ver como o meu corpo reagiria ao ficar sentado numa posição e atrás de ecrãs por um longo tempo, senti-me bastante bem, o que me faz sentir positivo para o fim de semana. Estou definitivamente pronto para voltar", admitiu o piloto holandês.O Grande Prémio da Grã Bretanha ficou marcado pelo abandono de Verstappen devido(Mercedes). O piloto da Red Bull teve ainda de ser transportado para o hospital para realizar exames adicionais.O acidente continuou a dar que falar durante a semana com os 'bate bocas' entre os chefes das duas equipas envolvidas no acidente e com o pedido de revisão da penalização de Hamilton por parte da Red Bull. Verstappen admitiu que prefere distanciar-se da polémica, afirmando que "a equipa pode cuidar do lado oficial e de qualquer coisa que precise ser tratada após o acidente", pretendendo focar-se apenas no seu trabalho: "ser o melhor que puder e tentar vencer no domingo"."Eu sei o que aconteceu em Silverstone quando estava no carro e, obviamente, sinto-me de uma certa forma triste pela forma como a minha corrida terminou, mas agora estou apenas concentrado em garantir que sejamos o melhor que pudermos na pista, para que possamos estar à frente no campeonato", admitiu o atual líder do mundial de pilotos."Gosto da Hungria como pista e espero que haja um pouco menos de ação no caminho até à grelha de partida. No ano passado os mecânicos fizeram uma espécie de milagre para preparar o meu carro para a corrida do ano passado", concluiu ao relembrar-se do GP da época anterior em que o RB16 ficou pronto apenas poucos segundos do início da corrida.Verstappen vai para o Grande Prémio da Hungria com uma vantagem de oito pontos em relação a Lewis Hamilton. As duas primeiras sessões de treinos livres realizam-se na sexta-feira. No sábado realiza-se a terceira sessão de treinos livres às 11h e a qualificação às 14h. A corrida começa às 14h de domingo.