Max Verstappen vence Corrida Sprint com início caótico na Bélgica

Sem grandes surpresas, o holandês Max Verstappen venceu este sábado a Corrida Sprint do Grande Prémio da Bélgica, acabando à frente de Oscar Piastri e Pierre Gasly. Foi um desfecho mais ou menos esperado depois de todo o domínio que o piloto da Red Bull foi apresentando no traçado belga, mas a verdade é que não foi propriamente livre de incidências e até algum caos.Primeiro porque, devido à já habitual chuva em Spa-Francorchamps, a corrida deste sábado começou com um enorme atraso. Não se sabia muito bem que condições estariam na pista e a verdade foi que, ao fim da volta de formação, praticamente todos perceberam que tinha de ir às boxes mudar de pneus. Isso fez com que metade do pelotão o fizesse logo antes do arranque (feito em 'rolling start') e o outro no final da primeira volta. Quem lucrou com isso foi Oscar Piastri, que conseguiu mesmo assumir o comando da corrida por conta da ida à boxe de Verstappen. O australiano da McLaren viria a estar lá alguns instantes, até que o inevitável aconteceu: Verstappen atacou e não perdoou.E daí embalou para uma vitória inequívoca, com mais de seis segundos para Oscar Piastri, que nesta corrida Sprint conseguiu o primeiro pódio da carreira. Não contará como tal para os registos, mas a exibição fica dada e todos já parecem convencidos do seu talento. A fechar o pódio ficou Pierre Gasly, que também conseguiu dar à Alpine o melhor resultado da temporada, isto numa prova na qual tem uma ligação muito sentimental, por ter sido neste traçado em que o seu grande amigo Anthoine Hubert perdeu a vida.Nota ainda para as posições seguintes, com Carlos Sainz (4.º), Charles Leclerc (5.º), Lando Norris (6.º), Lewis Hamilton (7.º) e George Russell (8.º) a pontuarem. Já Checo Pérez e Fernando Alonso ficaram pelo caminho e desistiram.