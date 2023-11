Max Verstappen vence corrida Sprint em São Paulo

Mais uma voltinha, mais uma vitória para Max Verstappen. Este sábado, mesmo saíndo da segunda posição da grelha para a corrida Sprint do Grande Prémio de São Paulo, atrás do britânico Lando Norris, o piloto holandês da Red Bull rapidamente saltou para a ponta e venceu de forma clara, cruzando a linha de meta com 4 segundos de avanço para o britânico e 13 para Checo Pérez. Esta foi a quarta vitória da temporada para o holandês em corridas sprint, a sétima no total de carreira neste formato.Fora do pódio, George Russell acabou na quarta posição (a 25 segundos), à frente de Charles Leclerc (a 28 segundos). Yuki Tsunoda, numa grande exibição, fechou na sexta posição, com Lewis Hamilton (7.º) e Carlos Sainz (8.º) a fecharem as posições pontuáveis.Domingo é dia de corrida principal, marcada para as 17 horas.