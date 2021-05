Max Verstappen vence GP do Mónaco e assume liderança do Mundial de Fórmula 1

Max Verstappen (Red Bull) venceu este domingo o Grande Prémio do Mónaco e é o novo líder do Mundial de Fórmula 1. Carlos Sainz (Ferrari) e Lando Norris (McLaren) foram segundo e terceiro classificados, respetivamente.





O holandês da Red Bull liderou a corrida desde a largada, face à desistência de Charles Leclerc , e dominou as 78 voltas realizadas ao circuito monegasco, alcançando a sua segunda vitória da época, depois do GP da Emília Romagna, em Itália.Com esta vitória, Verstappen ganha 25 pontos e sobe à liderança do Mundial de pilotos, ultrapassando Lewis Hamilton, que não foi além do 7.º lugar no Principado. O britânico averbou 7 pontos (6 pela posição e 1 pela volta mais rápida) e está agora a 4 de Verstappen. A Red Bull passa também a liderar o Mundial de construtores.