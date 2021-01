Mazepin e as polémicas: «Não me incomodam nada»

Muito se tem falado de Nikita Mazepin nos últimos tempos... mas por razões extra-Fórmula 1. O piloto russo, que se estreia na elite este ano ao serviço da Haas, quebrou o silêncio e garantiu que as recentes polémicas não vão alterar o rumo do seu objetivo.





"Há algumas coisas não relacionadas com o mundo do automobilismo que fazem com que algumas pessoas tratem-me de forma um pouco diferente. Mas para ser sincero, já eu estou habituado a essas coisas e não me incomodam nada", comentou Mazepin, de 21 anos, numa entrevista ao canal russo Mach TV.Quanto à sua possível rivalidade com o colega de equipa, Mick Schumacher, Mazepin também não foi o politicamente correto, vincando bem a sua personalidade. "Para ser honesto, o seu apelido não me interessa. Não somos amigos, mas posso considerá-lo um velho rival, porque competimos juntos no karting. Agora, o seu apelido concentra muita força mas também aumenta os níveis de pressão e mediatismo. Mas quando metes o capacete e arrancas... não há tempo para pensar nele", sublinhou.Relativamente aos seus objetivos desportivos para esta época de estreia, o russo não está iludido. "O mais provável é que não lute com ninguém na minha estreia. É importante ser realista e manter os pés bem assentes na terra. Esperamos uma temporada difícil. Não acredito que haja muitos pilotos com quem possamos realmente competir", afirmou.Fora do desporto, Mazepin falou dos seus outros interesses. "Sou um estudante de quarto ano na Universidade de Moscovo, o que requer muito esforço, mas amo muito o desporto. Desde a infância. Muita gente não sabe mas com 6/7 anos praticava três modalidades: ginástica, luta e corridas".Recorde-se que Mazepin competia na época transata na Fórmula 2, tendo terminado o campeonato no 5.º lugar. O campeão foi Mick Schumacher.