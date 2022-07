Mazepin não esquece processo contra a Haas: «Os meus advogados já preencheram a papelada»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nikita Mazepin está afastado da Fórmula 1, mas não consegue esquecer o seu passado recentemente na modalidade. Em declarações à margem do triunfo no 'Silk Way Rally', o primeiro evento de automobilismo em que participou desde a sua saída da F1, o antigo piloto da Haas voltou a falar sobre o processo judicial que tem contra a ex-equipa.

"Os meus processos pessoais estão em andamento. Já selecionámos a jurisdição, que é o local onde o contrato foi assinado, na Suíça. Os meus advogados já preencheram toda a papelada e o processo foi enviado para revisão. Se eu for convocado, participarei no processo, mas penso que isso não irá acontecer", começou por dizer o antigo piloto russo de Fórmula 1, descrição que o próprio foi convidado a comentar: "Não fico ofendido. Acredito que devemos chamar as coisas pelos nomes delas. Há uma razão pela qual existem apenas 20 lugares e 10 equipas na Fórmula 1. Não tenho um contrato válido."

Apesar de estar afastado da modalidade desde que a invasão da Rússia ao território da Ucrânia teve início, Nikita Mazepin assume que o regresso à Fórmula 1 pode não estar muito longe. "É uma situação incrível na história da categoria, quando tens um contrato até ao Ano Novo e depois perdes esse mesmo contrato de seguida. Mas sou totalmente a favor da honestidade. Estou acostumado a chamar as coisas pelo nome próprio. Concentro-me no facto de haver grandes probabilidades de conseguir um contrato na Fórmula 1 no futuro", atirou.

Recorde-se que também a Uralkali, empresa que tem Dmitry, pai de Nikita Mazepin, como um dos principais acionistas, acabou por ver terminada a sua ligação à Haas logo após o conflito armado em solo ucraniano. Imediatamente após o fim do acordo entre as duas partes, a Uralkali pediu cerca de 12.7 milhões de euros (13 milhões de dólares) de reembolso, montante esse que a equipa norte-americana terá recebido por parte do seu antigo patrocinador oficial. Como se não bastasse, a Haas não só rejeitou reembolsar a Uralkali como ainda pediu cerca de 8.5 milhões de euros de compensação por "perda de lucros".