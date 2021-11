Mazepin quer uma "equipa melhor": «Quando chegas à F1 não podes escolher o teu carro»

Nikita Mazepin posiciona-se no último lugar do campeonato de pilotos da Fórmula 1, mas a sua posição na tabela não coincide com o protagonismo e o destaque que o piloto russo da Haas tem tido no desporto automobilístico.

Figura principal de várias polémicas no dentro e fora do 'paddock', Mazepin assumiu esta segunda-feira, em declarações à 'Auto Motor und Sport', que ser conhecido como o "mau da fita" dentro de pista não é um dos seus objetivos na carreira.

"[Tenta ser o mau da fita? Claro que não. Às vezes passa essa imagem quando estás na pista a lutar contra carros muito mais rápidos do que o teu. Tentas de tudo para conseguir um ponto. Às vezes cometo erros, analiso-os e trato de tentar fazer melhor na próxima vez. Mas certamente que não tento ser o mau da fita de propósito", começou por dizer o russo, assumindo não sentir "de todo" as críticas que se fazem chegar desde o início da época.

"Existiram algumas críticas justificadas pelo que acontecer ainda antes do arranque da temporada. Algumas pessoas já tinham as suas opiniões préconcebidas. Mas tens de manter-te fiel a ti mesmo. Sempre aprendes e evoluis. Eu era apenas um adolescente. Estou aqui neste paddock para orgulhar a minha equipa e o meu pai", esclareceu.

Nikita Mazepin nega ainda ser o centro das atenções na Fórmula 1, esperando no futuro ter uma equipa melhor para lutar por diferentes resultados. "Não creio que seja o centro das atenções. Até penso que é o oposto, na verdade. Quando chegar à Fórmula 1 não podes escolher o teu carro. Para mim era importante chegar à Fórmula 1. Oxalá que eu possa ajudar a Haas a melhorar. E que talvez, algum dia, receba uma oferta de uma equipa melhor", terminou.