Mazepin sente-se abandonado pela F1: «Se despedissem um mecânico, eu enviava-lhe uma mensagem...»

Nikita Mazepin concedeu esta quarta-feira uma entrevista ao canal russo 'Match TV', onde o piloto natural de Moscovo aproveitou para comentar o desempenho do seu antigo companheiro de equipa na Haas, Mick Schumacher, e assumir que não espera regressar à Fórmula 1 num futuro próximo.

"As dificuldades de [Mick] Schumacher? Diria eu que os resultados dele falam por si só. Não tenho mais nada a dizer sobre ele. Quanto a mim, voltarei a estar à frente de um volante assim que tiver a primeira oportunidade. É pouco provável que volte a participar numa corrida de Fórmula 1, pelo menos num futuro próximo, mas os milagres acontecem, olhem só para o Magnussen", começou por dizer o piloto russo que foi convidado a sair da escuderia norte-americana depois da invasão da Rússia ao território da Ucrânia.

Nikita Mazepin mostrou-se ainda perplexo pelo facto de não ter sido contactado por parte de nenhuma equipa de Fórmula 1 desde que saiu da Haas, assumindo sentir-se abandonado. "Magnussen está em forma, tem demonstrado que sabe como fazer as coisas e quero repetir os passos que deu. Ninguém me contactou depois que deixei a Haas e honestamente não sei porquê. Se despedissem um mecânico, eu enviava-lhe uma mensagem, independentemente do que pensava sobre ele", terminou.