McLaren contrata 'novo Lewis Hamilton': norte-americano de 13 anos em busca do sonho

A McLaren anunciou esta segunda-feira ter chegado a acordo com o norte-americano Ugo Ugochukwu, um jovem de 13 visto como o novo Lewis Hamilton, que no ano passado venceu o campeonato do Mundo junior de karts.





De acordo com a fábrica de Woking, o jovem norte-americano natural de Nova Iorque será apoiado pela McLaren ao longo dos próximos anos nas categorias de promoção, na expectativa de chegar ao palco mais desejado, a Fórmula 1. O acordo é válido por vários anos. Curiosamente, também Hamilton assinou pela McLaren aos seus 13 anos, algo que pode servir de presságio para o sucesso deste novo miúdo maravilha.Quanto a Ugochukwu, assumiu-se "honrado por ter assinado por uma equipa tão icónica como a McLaren numa fase tão precoce da carreira". "Ter o apoio da McLaren é fantástico e tudo o que um piloto jovem sonha. Estou focado em evoluir enquanto piloto, por isso ter a McLaren do meu lado só me vai ajudar"."Temos seguido os passos do Ugo com interesse. Por isso, quando surgiu a possibilidade de assinar, nem hesitámos", assumiu Zak Brown, chefe do departamento desportivo da McLaren Racing.Note-se que a McLaren normalmente tem olho para as promessas, já que, para lá de Hamilton, outros pilotos de realce passaram pelo seu programa de jovens, como Kevin Magnussen, Stoffel Vandoorne ou Lando Norris.