McLaren tenciona prescindir de Ricciardo para 'promover' Oscar Piastri

O Mundial de Fórmula 1 entrou na sua pausa de verão, mas ao que parece a ação está mais quente do que nunca nos bastidores. Numa espécie de efeito dominó após a decisão de Fernando Alonso em deixar a Alpine para rumar à Aston Martin, os eventos seguintes sucedem-se e o mais recente, tal como a decisão de Alonso ou até mesmo a 'nega' pública de Oscar Piastri à Alpine , promete dar que falar.É que, segundo o 'Motorsport', a McLaren terá comunicado a Daniel Ricciardo a sua intenção de finalizar o acordo entre ambas as partes no final deste ano (um ano antes do previsto), de forma a integrar para 2023 precisamente o australiano Piastri na sua equipa, ao lado de Lando Norris. De acordo com a mesma publicação, Piastri já terá inclusivamente assinado contrato com a equipa de Woking, ainda que por agora esse mesmo acordo seja apenas como piloto de reserva. Ainda assim, segundo a mesma publicação, a intenção da McLaren é fazer um 'upgrade' nesse vínculo e colocá-lo como piloto principal em 2023.O grande entrave nesta intenção será mesmo convencer Ricciardo a abdicar do ano que ainda tem no seu vínculo. O também australiano já deixou claro que não tenciona sair, nem tem qualquer intenção de eventualmente rumar à Fórmula E no projeto da McLaren. E mesmo que acabe por haver um acordo para a saída, é quase certo que o 'Honey Badger' não pretende deixar a Fórmula 1, o que coloca em cima da mesa o cenário do australiano encontrar uma nova equipa, mas continuar a ser pago pela McLaren em 2023, pelo menos para compensar a eventual diferença no salário.Em relação a Piastri, o 'Motorsport' escreve que a decisão do australiano em negar o acordo com a Alpine se deveu à certeza de que o lugar na McLaren para 2023 estaria garantido. A mesma equipa britânica também tem confiança de que a razão está do seu lado e que a comissão que analisa contratos o irá confirmar.Por agora nada está fechado, mas a novela promete estar para durar...