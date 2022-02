Mercedes apresenta o W13 para 2022 e Lewis Hamilton quebra o silêncio

Mercedes apresenta W13 para 'ataque' ao Mundial de F1: veja as imagens do carro



A Mercedes apresentou esta sexta-feira o W13, o carro com que conta voltar aos títulos no Mundial de pilotos, que no ano passado fugiu para Max Verstappen, da Red Bull, na última corrida da temporada. E Lewis Hamilton quebrou, finalmente, o silêncio. O britânico garantiu que a sua continuidade no Mundial deste ano nunca esteve em causa."Eu nunca disse que ia parar. Adoro o que faço e é um privilégio trabalhar com este grupo de pessoas. Sentimo-nos parte de uma família, a trabalhar para um objetivo comum. Não há melhor sentimento do que esse", explicou Hamilton, de 37 anos.Mas o piloto, sete vezes campeão mundial, não deixou de reconhecer ter ficado uma certa frustração pela forma como perdeu o título da época passada. "Obviamente foi difícil para mim, houve um momento em que precisei de dar um passo atrás e de voltar a focar-me. Tive a minha família comigo. Mas chegou um ponto em que decidi que ia atacar a próxima época, juntamente com o Toto (Wolff) e o George (Russell). É entusiasmante ver a energia que o George traz. Sinto isso através da equipa, penso que vai ser uma época empolgante."George Russell, de 24 anos, foi o eleito da Mercedes para substituir Valtteri Bottas.