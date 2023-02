Mercedes apresenta W14 'vestido de negro' com uma garantia: «Não queremos repetir 2022»

A Mercedes apresentou esta quarta-feira o W14 com que pretende voltar a lutar pelo Campeonato Mundial de Fórmula 1. Depois de ter sido terceira no Mundial de construtores na época passada, com George Russell em quarto entre os pilotos e Lewis Hamilton em sexto, a escuderia alemã só pensa em voltar aos seus anos dourados, mas para tal será preciso encurtar distâncias relativamente à Ferrari e à Red Bull.Os 'Flechas de Prata' - que voltam a ser negros... - continuarão a ser pilotados por Russell e Hamilton, mas têm agora Mick Schmacher como piloto de testes. Toto Wolff, o diretor da equipa, confia nos seus "rapazes". "O Mick é uma parte importante deste trabalho, são mais dois olhos para criar o melhor carro possível. Temos muitas perguntas, se fizemos um bom carro, se será rápido... Mas isso vamos ver, acreditamos que sim e estes rapazes vão ajudar-nos."Hamilton, sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, reconhece que na época passada as coisas não correram da melhor forma - "tivemos algumas dificuldades" -, mas acredita neste novo carro. "Tudo o que conseguimos é uma combinação da energia de toda a equipa. Este é um desafio físico, psicológico. Quero continuar a melhorar. Não é o mesmo carro, todos melhorámos e gosto disso."George Russell, que hoje comemora o 25.º aniversário, também se mostrou otimista: "Estou muito orgulhoso do meu trabalho, por trabalhar com o Toto, com esta equipa. Não queremos repetir o que aconteceu em 2022, queremos ganhar."