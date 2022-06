Mercedes continua sem ritmo e Hamilton não esconde a frustração: «O carro está cada vez pior»

A Mercedes não consegue colocar o carro à altura dos rivais e Lewis Hamilton não esconde a frustração. O piloto britânico, sete vezes campeão do Mundo, mostrou-se agastado depois dos treinos livres no Canadá, onde ficou a mais de um segundo Max Verstappen (Red Bull), o mais rápido do dia.Pelo rádio Hamilton dizia ao seu engenheiro "este carro é inconduzível" e mais tarde corroborou isso mesmo. A FIA mudou as regras para tentar minimizar os efeitos dos ressaltos nos pilotos, como a Mercedes queria, a escuderia alemã mexeu na altura do monolugar mas as alterações não trouxeram nada de bom."Para mim foi um desastre, o carro está cada vez pior. De cada vez que entro nele fico mais e mais descontente. Estamos a trabalhar arduamente, mas é o que temos. É o carro deste ano e temos de lidar com ele, estamos a esforçarmo-nos ao máximo para termos um carro melhor no ano que vem", explicou.Hamilton até é um apreciador do circuito canadiano mas desta feita não está a conseguir desfrutar dele. "Não é o Montreal que estou acostumado e o circuito em que corri durante toda a minha carreira. Espero que durante a noite possamos fazer algumas mudanças, mas é uma parte fundamental do carro. Sabemos o que vamos sofrer."