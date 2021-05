Mercedes estuda despedir Bottas e apostar em George Russell

Há muito Valtteri Bottas é visto como um nome a prazo na estrutura da Mercedes, com o cenário de saída a ser falado de forma recorrente, e esta terça-feira surgem novas informações vindas de Inglaterra que dão conta da possibilidade da equipa sediada em Brackley (Northamptonshire) avançar ainda antes do final da temporada com o despedimento do piloto finlandês.





Em causa, segundo o 'Daily Mail', que cita uma fonte da equipa, está o descontentamento com as performances do nórdico ao longo das últimas temporadas, mas também por aquilo que se viu em Portugal - partiu da 'pole' e acabou em terceiro - ou o sucedido no Bahrain na época passada, onde George Russell, acabado de chegar à equipa para substituir Lewis Hamilton, se exibiu num plano superior. "Há alguma inquietação na fábrica em relação ao Valtteri. Ele não está à altura do desafio, algo que se tornou ainda mais claro após aquilo que o Russell fez no Bahrain", declarou a referida fonte.Ora, Russell será, em teoria, o nome a ocupar a sua vaga que Bottas deixaria em aberto ao lado de Lewis Hamilton, completando uma equipa britânica que é há muito vista como um sonho dos fãs da modalidade. Russell, que é visto como uma espécie de 'menino bonito' pelos adeptos da F1, faz parte do programa de jovens pilotos da Mercedes, o que lhe dá desde logo um acesso privilegiado à equipa principal.Recorde-se, por fim, que estes dois pilotos se viram envolvidos num acidente no Grande Prémio da Emilia Romagna, que na altura provocou uma acesa reação por parte de Russell , que posteriormente viria a 'retirar'