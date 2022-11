Mercedes faz 'dobradinha' no GP de São Paulo na primeira vitória da carreira de Russell

George Russell conquista o primeiro Grande Prémio de Fórmula 1 no São Paulo, numa corrida em que a Mercedes também se estreia a vencer esta temporada (não o conseguia desde o GP da Arábia Saudita, em Jeddah, no último ano) e em que Lewis Hamilton assegura a dobradinha para a escuderia alemã. Carlos Sainz Jr. fechou o pódio no Brasil, numa corrida em que o atual bicampeão mundial Max Verstappen (Red Bull) não foi além do 6.º lugar.