Mercedes lidera 2.ª sessão de treinos livres do GP da Estíria

Lewis Hamilton (Mercedes) liderou esta sexta-feira a segunda sessão de treinos livres do GP da Estíria, nona prova do Mundial de Fórmula 1. O piloto britânico conseguiu a volta mais rápida com 1:04:523, ficando à frente do colega de equipa Valtteri Bottas por 0.189 milésimas de segundo.





FP2 CLASSIFICATION



A solid day of running for Mercedes, Aston Martin and AlphaTauri #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/xpRhwM6WOm — Formula 1 (@F1) July 2, 2021

Max Verstappen (Red Bull), que tinha sido o mais rápido na primeira sessão de treinos desta sexta-feira, ficou em terceiro lugar a 0,217s de Hamilton.A Aston Martin conseguiu ter os dois pilotos no 'top5' com Lance Stroll em quarto a 0,616 segundos do tempo mais rápido da sessão e Sebastian Vettel a 0,745s.Sérgio Perez, colega de equipa de Verstappen, não conseguiu melhor do que o 11.º tempo mais veloz da segunda sessão de treinos.No sábado realizam-se o último treino livre, às 11 horas, e a qualificação, às 14. O GP realiza-se domingo às 14.