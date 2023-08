Mercedes renova com Hamilton e imprensa inglesa fala em salário milionário

A Mercedes anunciou esta quinta-feira a renovação do contrato de Lewis Hamilton por mais duas temporadas. Embora a escuderia alemã não tenha revelado valores, a imprensa inglesa fala num contrato milionário, ao nível do de Max Verstappen na Red Bull, com valores a rondar os 60 milhões de euros por época.



Hamilton, sete vezes campeão mundial, vai assim manter-se na Fórmula 1 até aos 41 anos, cumprindo em 2025 aquela que será a sua 19.ª temporada na competição. Não há opção de renovação no acordo agora assinado.



"Todos os dias sonhamos em ser os melhores e estivemos juntos na última década, a perseguir esse objetivo. Estar no topo não é algo que aconteça do dia para a noite ou por um curto período de tempo, exige empenho, trabalho árduo e dedicação. Tem sido uma honra fazer parte da história desta equipa incrível", disse Hamilton, citado pela Mercedes.



A Mercedes renovou também com George Russell, igualmente por duas épocas. "Fizemos muitos progressos nos últimos 18 meses e estamos a crescer como equipa. Estou entusiasmado por ajudar no desenvolvimento, sempre focados em regressar aos primeiros lugares", explicou, por sua vez, o piloto britânico.



Toto Wolff, o chefe da equipa, congratulou-se com os acordos alcançados. "Continuar com esta dupla de pilotos foi uma boa decisão. Temos a dupla de pilotos mais forte da grelha e os ambos têm um papel crucial no desenvolvimento da equipa. A força e a estabilidade que eles nos dão serão a chave do nosso sucesso."