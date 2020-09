Mercedes veloz em Monza

A Mercedes demonstrou mais uma vez, ontem, a sua superioridade, na segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio de Itália, que se realiza amanhã. O seis vezes campeão e líder do Mundial, o britânico Lewis Hamilton, foi o mais rápido em Monza (1.20,192 minutos), superando o companheiro, o finlandês Valtteri Bottas (a 0,262 segundos), e o surpreendente compatriota Lando Norris (a 0,897), da McLaren, enquanto o holandês Max Verstappen (Red Bull), que ocupa o 2º lugar no Mundial, só foi quinto.

Curioso o facto de Hamilton ter sido apenas o 16º piloto mais rápido nas retas, só que foi o mais veloz nas curvas de baixa, média e alta velocidade, numa jornada em que a pista ficou muito suja, devido a muitos carros terem rodado nas bermas. Já a Ferrari, a correr em casa, voltou a desiludir, com o monegasco Charles Leclerc a fazer apenas top 9.