Michael Masi diz ter recebido ameaças de morte: «Senti-me o homem mais odiado do Mundo»

O Mundial de Fórmula 1 do ano passado foi dos mais emocionantes dos últimos tempos, mas também acabou como um dos mais polémicos, com aquela batalha na última corrida entre Max Verstappen e Lewis Hamilton a dar pano para mangas. No meio dessa luta tornou-se famoso um outro nome, o do australiano Michael Masi. Não era propriamente um desconhecido, mas naquele momento, por conta das suas decisões como diretor de corrida da Fórmula 1, acabou por ser visto por alguns como o responsável pela definição do título a favor de Verstappen.De tal forma que, segundo o próprio assumiu, naquele período foi até alvo de ameaças de morte. Tanto a si como à sua família. "Houve alguns dias bem negros... E senti-me como se fosse o homem mais odiado do Mundo. Recebi ameaças de morte. Pessoas a dizer que vinham atrás de mim e da minha família", revelou o antigo diretor de corrida da Fórmula 1, ao portal News Corp.Afastado das suas funções na FIA e na Fórmula 1 desde março, Masi está agora no seu país natal, mas é com mágoa que ainda recorda o que ia recebendo nas suas redes sociais. "Eram chocantes. Racistas, abusivas, cruéis, chamaram-me todos os nomes possíveis. E continuavam a surgir... Não apenas no Facebook, mas também no meu LinkedIn, que supostamente é a minha plataforma profissional para negócios. E mesmo aí era o mesmo tipo de abuso", revelou o australiano, que apesar de tudo não procurou ajuda profissional para superar a situação."Não falei com ninguém, nem mesmo com a minha família e amigos. Falei apenas com a família mais próxima e de uma forma muito resumida. Houve um impacto físico, mas foi mais mental. Só queria entrar numa bolha. Não tinha qualquer intenção de falar com eles. Só queria estar sozinho, o que é muito desafiante... Toda esta experiência tornou-me numa pessoa muito mais forte", assumiu.