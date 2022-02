Michael Masi já não é diretor de corridas da Fórmula 1 e é substituído por português

A conversa via rádio entre Jonathan Wheatley e Michael Masi que está a dar que falar A conversa via rádio entre Jonathan Wheatley e Michael Masi que está a dar que falar

A carregar o vídeo ...

A FIA anunciou esta quinta-feira a demissão de Michael Masi, antigo diretor de corridas da Fórmula 1. A entidade agradeceu os serviços prestados pelo australiano, que vai continuar na organização a desempenhar outro papel, e revelou que o cargo passará a ser desempenhado por Niels Wittich e Eduardo Freitas."Teve um trabalho muito complicado na Fórmula 1. A partir de agora será criado um gerenciamento virtual para as corridas, um sistema do género do VAR no futebol, nos escritórios da FIA. As comunicações diretas com os diretores serão eliminadas para permitir que estes tomem decisões de maneira mais tranquila", pode ler-se no comunicado de Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA.Masi ficou debaixo de fogo logo após o incidente que deu o título a Max Verstappen em 2021, aquando do acidente com Nicholas Latifi no GP de Abu Dhabi, que acabou por aproximar Verstappen e Hamilton e permitir que o holandês ultrapassasse o britânico.