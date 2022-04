Michael Masi pode regressar à direção de corridas de Fórmula 1 no GP de Miami

O jornal britânico 'The Telegraph' avança esta quarta-feira que a dupla de diretores composta pelo português Eduardo Freitas e pelo alemão Niels Wittich testou positivo à Covid-19, uma situação que deixa a liderança da direção de corrida no Grande Prémio de Miami de Fórmula 1 comprometida.

De acordo com a imprensa internacional, uma das possibilidades que estão em cima da mesa poderá ser o regresso de Michael Masi, antigo diretor de corridas da F1 que ficou afastado do cargo depois do célebre 'Masigate' na última prova do campeonato mundial de 2021. Isto, claro, caso Eduardo Freitas ou Niels Wittich não recuperem a tempo da quinta etapa do mundial deste ano.

O Grande Prémio de Miami disputa-se no fim de semana entre 6 e 8 de maio, sendo a corrida realizada no último dia.