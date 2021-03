Mick Schumacher a postos para fazer frente a antigos rivais do pai: «Estão cá há algum tempo...»

O programa do GP Bahrein, a primeira prova da temporada da Fórmula 1, inicia-se amanhã com os treinos livres e marca a estreia de Mick Schumacher, o filho de Michael Schumacher, na competição.





Mick, de 22 anos, vai pilotar um Haas, com a curiosidade de ter em pista pilotos que foram rivais do pai na Fórmula 1, como são os casos de Fernando Alonso (regressado este ano à competição), Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton e Sebastien Vettel. "Acho que tem uma certa piada. Mostra que eles estão neste desporto há algum tempo e que têm sido obviamente bem-sucedidos", disse o filho do sete vezes campeão Mundial, em declarações ao site da F1."Vai ser engraçado perceber como as coisas vão decorrer na pista. Conheço o Kimi, é muito simpático. Foi bom falar com ele, deu-me algumas informações e dicas", acrescentou.Habituado a ter sobre si as atenções, mercê do peso do sobrenome que carrega, o jovem alemão confessa-se "empolgado" com a estreia. "Estou muito feliz por estar aqui e por me estrear amanhã. De uma forma geral, temos de colocar em prática o que aprendemos nos testes da semana passada", referiu o campeão do Mundo de F2, que teve problemas com a caixa de velocidades do Haas durante os testes.