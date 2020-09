Mick Schumacher aquece para a estreia na Fórmula 1

Tendo em vista a estreia dos três jovens pilotos numa sessão oficial da Fórmula 1, a Ferrari promoveu esta quarta-feira uma teste coletivo em Fiorano (Itália) para o alemão Mick Schumacher, o russo Robert Shwartzman e o inglês Callum Ilott, que participarão na sessão de treinos livres num Grande Prémio esta temporada.





Recorde-se que os três pilotos da academia da Ferrari vão estar ao volante de monolugares de equipas que usam motores da escuderia italiana. O filho do heptacampeão mundial Michael Schumacher será o primeiro a estrear-se na Fórmula 1, no próximo Grande Prémio em Nürburgring, na Alemanha. Mick pilotará um Alfa Romeo. Ilott também estará em ação em solo germânico, ao serviço da Haas. Quanto a Shwartzman vai competir nos treinos livres do GP Abu Dhabi ao serviço da Haas, em dezembro."Penso que adaptei-me muito bem ao carro e estou contente com as sensações", descreveu Mick Schumacher. O jovem de 21 anos é membro da Ferrari Driver Academy (FDA) e lidera atualmente o campeonato de Fórmula 2.