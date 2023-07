Mick Schumacher esteve em Portimão a correr com a McLaren

Mick Schumacher esteve esta quarta-feira [ontem] no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, a correr com a McLaren. O piloto alemão (reserva) testou o modelo MCL35M, de 2021, juntamente com alguns mecânicos e engenheiros estagiários com o intuito de adquirir experiência em pista.

Através de um vídeo publicado nas redes sociais da McLaren, Mick Schumacher mostrou-se satisfeito pelo exercício feito no Algarve. "Então, o nosso dia aqui em Portimão chegou ao fim. O meu primeiro teste com a McLaren foi ótimo. Fizemos muitas voltas, com alguns conjuntos [de pneus] diferentes também. Foi muito bom ter este tipo de experiência com a equipa. São uma grande equipa, um grande grupo de pessoas. Estou super entusiasmado e espero poder repetir muito em breve", disse.