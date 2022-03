Mick Schumacher explica o grave acidente que sofreu na qualicação em Jeddah

Great to see Mick already back at the track this afternoon!#HaasF1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/kARlTXEBsi — Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 27, 2022

Depois do aparatoso acidente que sofreu ontem, durante a qualificação, Mick Schumacher voltou este domingo ao circuito de Jeddah, onde falou sobre o sucedido. O piloto alemão da Haas, de 23 anos, foi transportado de helicóptero para o hospital, mas felizmente acabou por não sofrer ferimentos graves."Tive um pequeno deslize na curva 9 que perturbou a temperatura do pneu, bem como a sua posição", explicou o filho do sete vezes campeão mundial, Michael Schumacher, em declarações à 'Sky Sports'. "No momento em que toquei no limite da pista perdi o contacto com o solo e isso foi o suficiente para fazer um pião. Vi outros pilotos com o mesmo problema."Mesmo com o acidente, Schumacher registou um tempo que lhe daria o 14.º lugar na grelha de partida, mas o piloto não vai arrancar para a corrida de hoje, no GP da Arábia Saudita. "Trata-se de uma questão de preservação do carro. Queremos correr em Melbourne e se alguma coisa acontecesse na corrida de hoje isso poderia não suceder."Inquirido sobre se o circuito saudita é seguro, Mick não fugiu à questão. "Penso que há coisas que têm de ser vistas. E se assim é, precisamos de discuti-las seriamente."O alemão não foi o único acidentado durante o dia de ontem, uma vez que Nicholas Latifi, aos comandos de um Williams, também sofreu um violento despiste na Q1.Sergio Pérez, piloto mexicano da Red Bull que garantiu a pole position para corrida de hoje, disse mesmo que este "é definitivamente o local mais perigoso do calendário". "Exige muito dos pilotos, dos carros e das equipas. Um erro pode levar a um grande acidente."