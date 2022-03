Mick Schumacher falha corrida do GP da Arábia Saudita

Mick Schumacher está fora da corrida de domingo do Grande Prémio da Arábia Saudita. O anúncio foi feito pela Haas há poucos minutos nas redes sociais, numa nota na qual explicou ainda que a equipa apenas apresentará um carro no domingo (Kevin Magnussen), já que o piloto de reserva, o brasileiro Pietro Fittipaldi, não participou em qualquer sessão de treinos, algo que o impede de fazer a prova.Schumacher, recorde-se, sofreu um violento acidente a meio da Q2 , que levou a uma longa paragem na sessão de qualificação . Apesar do susto, o alemão saiu consciente do carro e foi transportado para o hospital, onde foi observado pelas equipas médicas. As primeiras observações ainda em pista não detetaram qualquer lesão, mas Mick seguiu mesmo assim no helicóptero médico para a unidade hospitalar de forma a fazer exames complementares.