Mick Schumacher foi o 'campeão' das... despesas em acidentes

A época de estreia de Mick Schumacher foi tudo menos fácil. Ao volante de um Haas que era claramente o pior carro da grelha, o piloto alemão não conseguiu fazer melhor do que lutar (e ganhar) com o seu colega de equipa Nikita Mazepin, mas também saiu de 2021 com um título nada desejado: o de piloto que mais despesa deu à sua equipa por causa de acidentes.De acordo com a tabela apresentada pela Sky alemã, os acidentes do filho de Michael Schumacher custaram 4,2 milhões de euros à já de si bastante debilitada financeiramente Haas. E um dos dados mais surpreendentes nem é o facto de Schumacher estar no topo - o patrão Guenther Steiner já tinha comentado sobre essa situação -, mas sim a presença de Nikita Mazepin, o seu colega de equipa, apenas no oitavo posto, com 2,4 milhões de euros gastos em reparações. Isto quando o russo foi durante toda a temporada 'massacrado' pelo seu estilo de condução algo perigoso...Quanto aos restantes nomes da lista, Charles Leclerc é aquele que mais se aproxima de Mick, com pouco mais de 4 milhões de euros de despesa por conta dos seus acidentes, ao passo que Max Verstappen, o campeão em título, fecha o pódio, com 3,9 milhões de euros. A título de curiosidade, Lewis Hamilton custou à Mercedes pouco mais de 1,1 milhões de euros, tendo sido o 13.º nesta tabela particular.Quanto aos que menos gastos motivaram, o prémio vai para os dois Alpine, com Ocon a obrigar a um gasto de apenas 280 mil euros e Fernando Alonso de 315m€.1 Mick Schumacher (Haas) 4,212,5002 Charles Leclerc (Ferrari) 4,046,0003 Max Verstappen (Red Bull) 3,889,0004 Nicholas Latifi (Williams) 3,116,5005 Valtteri Bottas (Mercedes) 2,713,5006 Lance Stroll (Aston Martin) 2,686,0007 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 2,606,5008 Nikita Mazepin (Haas) 2,468,0009 Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 1,950,00010 George Russell (Williams) 1,845,00011 Carlos Sainz (Ferrari) 1,756,00012 Lando Norris (McLaren) 1,453,00013 Lewis Hamilton (Mercedes) 1,235,00014 Pierre Gasly (AlphaTauri) 1,113,00015 Sergio Perez (Red Bull) 939,00016 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 854,00017 Daniel Ricciardo (McLaren) 713,00018 Sebastian Vettel (Aston Martin) 660,00019 Fernando Alonso (Alpine) 315,00020 Esteban Ocon (Alpine) 280,000