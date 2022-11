Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Mick Schumacher (@mickschumacher)

Era um cenário que há muito se fazia adivinhar e que na madrugada desta quinta-feira ficou totalmente esclarecido: Mick Schumacher não vai correr pela Haas em 2023. O anúncio foi feito pelo próprio jovem piloto alemão através das redes sociais, mostrando-se "muito desapontado" com o facto de a equipa não querer renovar o vínculo de liga as duas partes até ao final da presente temporada."Esta [Grande Prémio de Abu Dhabi] será a minha última corrida pela Haas F1 Team. Não quero esconder o facto de estar muito desapontado com a decisão da equipa em não renovar o nosso contrato. Ainda assim, quero agradecer tanto à Haas F1 Team como à Ferrari por me terem dado esta oportunidade. Estes anos em que estivemos juntos ajudaram-me a madurecer, como piloto e pessoalmente. E especialmente quando as coisas se tornaram difíceis pude ver o quanto amo este desporto", começou por escrever Mick Schumacher, sublinhando de seguida que irá lutar por um lugar no grid. "O percurso foi muitas vezes acidentado, mas também foi melhorando e agora sei, sem sombra de dúvidas, que mereço um lugar na Fórmula 1. Dar um passo atrás faz com que fiques mais forte. A minha paixão pela Fórmula 1 continua a ser grande e vou lutar por um lugar no grid."Até ao momento, Mick Schumacher soma um total de 43 corridas na Fórmula 1, tendo somado 12 pontos durante esse mesmo período. Em Abu Dhabi, já este fim de semana, prepara-se para correr pela 44.ª vez na modalidade e quiçá somar mais pontos.Com o lugar de Mick Schumacher na Haas de vago para 2023, aumentam ainda mais as probabilidades de vermos Nico Hülkenberg regressar à Fórmula 1 no próximo ano pela porta da equipa norte-americana, tal como já tinha sido noticiado pela imprensa internacional.