Mick Schumacher partilha mensagem emotiva em dia de aniversário do pai

Michael Schumacher cumpriu ontem o 53.º aniversário e o filho, Mick, deixou-lhe uma mensagem nas redes sociais. O piloto da Haas partilhou uma imagem em criança, ao colo do antigo campeão mundial de Fórmula 1."Parabéns, pai. Dias como este foram importantes para o crescimento da minha paixão pelo desporto automóvel e ainda a afetam até hoje. Sou grato por todas as experiências que me proporcionaste e estou empolgado para fazer novas no futuro", escreveu o alemão, de 22 anos.Michael Schumacher, recorde-se, recupera de um acidente sofrido nos Alpes em dezembro de 2013, quando esquiava precisamente na companhia de Mick. O antigo piloto da Ferrari bateu com a cabeça numa rocha e esteve em coma.A família e os amigos mais próximos mantêm em segredo o verdadeiro estado de saúde de Schumacher.