Mick Schumacher perto do título na Fórmula 2

Mick Schumacher ficou este sábado cada vez mais próximo de conquistar o título mundial na Fórmula 2 no Bahrein. Na penúltima corrida da época, o filho da lenda Michael Schumacher largou do último lugar da grelha e terminou no 7.º posto. Na classificação geral, o alemão que vai competir na elite em 2021 ao serviço da Haas tem agora mais 14 pontos do que o mais direto perseguidor, Callum Ilott (foi 6.º), quando falta disputar somente uma prova (este domingo) e um máximo de 17 pontos.





Quanto ao vencedor do GP Sakhir deste sábado foi Yuki Tsunoda, piloto que espreita um lugar na AlphaTauri na Fórmula 1 em 2021. Em segundo lugar ficou Guanyu Zhou, enquanto Nikita Mazepin, futuro colega de equipa de Schumacher na Haas fechou o pódio, depois de ter operado várias manobras polémicas de forma a evitar ser ultrapassado na parte final da corrida.