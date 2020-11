Mick Schumacher sonha com estreia na F1

Apesar da frustração de não poder ter feito a estreia oficial na Fórmula 1 no GP Eifel (Alemanha), uma vez que os treinos livres em que iria participar viriam a ser cancelados devido ao mau tempo, Mick Schumacher, filho do lendário heptacampeão mundial, continua a aguardar pacientemente a oportunidade de conduzir na elite, que deverá acontecer muito em breve, ao volante de um Haas ou Alfa Romeo, formações que equipam motores da Ferrari. "Todos sabem que o meu sonho é a Fórmula 1. Estou sempre a pensar nisso. O meu objetivo é chegar ao topo e competir com os melhores", atirou o jovem piloto alemão de 21 anos, que atualmente lidera o Mundial de Fórmula 2, ao serviço da PREMA. "Sinto que ainda não estou 100% pronto para competir na Fórmula 1, mas creio que estou cada vez mais perto", sublinhou Mick Schumacher, que já testou este ano com a Ferrari.