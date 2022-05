Morreu o vicecampeão do Mundo Tony Brooks

Tony Brooks era o último vencedor de uma corrida da Fórmula 1 na década de 50 vivo. De acordo com o Festival de Goodwood, faleceu esta terça-feira aos 90 anos sendo que as causas não são conhecidas.O inglês terminou no 2º lugar do Mundial de F1 em 1959, apenas atrás do australiano Jack Brabham.O 'piloto dentista', como também era conhecido, alcançou seis triunfos na prova-rainha do desporto motorizado entre 1956 e 1961.