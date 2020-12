Mulher de Schumacher em cerimónia da FIA: «Ele simplesmente adorava correr»

Numa rara aparição pública, desde o acidente de Michael Schumacher em 2013, Corinna Schumacher esteve presente na cerimónia da FIA de entrega de galardões que distinguiu Hamilton e Schumacher, os dois heptacampeões mundiais de F1.





"Ele simplesmente adorava correr. Não precisava de 'empurrão' extra, teve sempre uma grande motivação para tudo porque adorava correr", recordou Corinna Schumacher.Convidada do presidente da FIA, Jean Todt - que é visita assídua na casa Schumacher e das poucas pessoas que têm conhecimento real sobre a situação clínica do antigo piloto alemão - Corinna falou também sobre o trabalho desenvolvido pela iniciativa 'Keep Fighting'."Michael sempre teve um grande coração para ajudar as pessoas carenciadas. Sempre foi um prazer para ele fazer essas coisas. Com 'Keep Fighting', queríamos continuar com o que ele começou, com todas essas ações. Essa é a chave, é o que ele queria fazer", referiu.