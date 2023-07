Mundial de Fórmula 1 de 2024 com 24 provas e duas corridas ao sábado devido ao Ramadão

O Mundial de Fórmula 1 de 2024 terá 24 provas, duas delas com as corridas principais disputadas ao sábado devido ao Ramadão islâmico, anunciou esta quarta-feira a Federação Internacional do Automóvel (FIA).

O regresso do Grande Prémio da China, que não se realiza desde o início da pandemia de covid-19, é uma das novidades, a par de duas corridas disputadas ao sábado, precisamente as duas primeiras do ano, no Bahrain e na Arábia Saudita, em 02 e 09 de março, respetivamente, devido ao início do Ramadão islâmico (que se inicia em 10 de março).

Além disso, os grandes prémios do Azerbaijão e do Japão trocaram de datas, de forma a tornar a logística mais fácil e evitar o período de chuvas na Ásia, que habitualmente afeta a corrida japonesa.

De acordo com o calendário agora aprovado pelo Conselho Mundial do Desporto Motorizado da FIA, o GP em Suzuka passa para 7 de abril e o de Baku para 15 de setembro.

Também a corrida do Qatar fica, em 2024, colada à prova de encerramento do campeonato, o GP de Abu Dhabi, a 1 e 8 de dezembro, respetivamente.

"Queremos tornar a Fórmula 1 um espetáculo global mais eficiente em termos ambientais e de mais fácil gestão das viagens dos elementos das equipas, que já dedicam tanto do seu tempo ao nosso desporto", explicou o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Com três corridas, os Estados Unidos são o país mais vezes visitado pelo campeonato em 2024, mantendo as corridas de Miami, Austin e Las Vegas.

O Mundial de Fórmula 1 arranca a 2 de março, no Bahrain, e termina a 8 de dezembro, em Abu Dhabi.

Portugal, que acolheu o 'Grande Circo' em 2020 e 2021, voltou a ficar fora do calendário mundial.