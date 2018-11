Municipio de Hanói anuncia Fórmula 1 no Vietname em 2020

O Vietname vai acolher em 2020 o seu primeiro Grande Prémio pontuável para o Campeonato do Mundo de Fórmula 1, na capital Hanói, anunciou esta quinta-feira o regime comunista, segundo avança a agência France Press (AFP)."A cidade de Hanói conseguiu ser escolhida para acolher uma prova do campeonato do mundo de Fórmula 1, da Federação Internacional do Automóvel (FIA) a partir de abril de 2020", divulgou o município, num comunicado oficial.A informação ainda não foi confirmada pelos organizadores do Mundial de Fórmula 1.As autoridades vietnamitas falam deste projeto, num circuito urbano, há dois meses, sendo que, em agosto, o alto responsável governamental Mai Tirn Dung falou dos "enormes" custos de tal evento, a ser "suportado pelo setor privado".A Malásia e Singapura são os outros países do sudoeste asiático que já organizaram ou organizam grandes prémios do campeonato do mundo de Fórmula 1.