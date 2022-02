Na Holanda dizem que Hamilton quer demissões na FIA: «Algumas pessoas vão desaparecer»

Lewis Hamilton ainda não se pronunciou publicamente depois de deixar fugir o título Mundial no GP Abu Dhabi para Max Verstappen e há quem diga que o piloto alemão da Mercedes, de 36 anos, está a pressionar para que sejam levadas a cabo algumas alterações na Federação Internacional do Automóvel (FIA), mais particularmente o despedimento de Michael Masi, o diretor de corridas.O piloto holandês Jeroen Bleekemolen - que já competiu no FIA GT, no Mundial de Fórmula 3, no DTM entre outras competições -, deu conta disso mesmo na Holanda. "Espero que ele continue, é mais divertido com o Hamilton em prova. O Lewis é suficientemente bom para se manter na F1 por mais alguns anos e eu acho que ele quer o 8.º título mundial", explicou, em declarações à plataforma NOS."O Hamilton está a tentar aumentar a pressão sobre a FIA e ele é poderoso. Penso que quer algumas pessoas fora, como o diretor de corridas, Michael Masi. Quer virar tudo do avesso e pode fazê-lo. Tem muita influência por ser o maior de todos. Algumas pessoas vão desaparecer", acrescentou.Já surgiram notícias de que a FIA estará a remodelar a direção de corridas e as equipas terão sido, inclusivamente, consultadas sobre o tema.No Grande Prémio de Abu Dhabi, o último da temporada de 2021, Masi autorizou que alguns carros ultrapassassem logo depois da saída do safety car, na última volta, e Verstappen - com pneus novos - acabou por se posicionar à frente de Hamilton, ganhando a corrida.