«Neguinho»: Nelson Piquet usou termo racista para falar de Hamilton em 2021 e polémica estoirou agora

Nelson Piquet, antigo tricampeão mundial de Fórmula 1, está a ser alvo de muitas críticas depois de se ter referido a Lewis Hamilton como "neguinho" durante uma entrevista dada ao jornalista Ricardo Oliveira em novembro de 2021.Na ocasião, Piquet, pai da namorada de Max Verstappen, falava sobre um choque entre Hamilton e o holandês no GP da Grã-Bretanha. "O neguinho meteu o carro e não deixou Verstappen desviar. O neguinho deixou o carro porque ali [na curva] não há maneira de passarem dois carros. Fez de sacanagem [propósito]. A sorte dele foi que só o Verstappen é que se f.... Fez uma p... sacanagem", afirmou o brasileiro.O acidente entre os dois pilotos, recorde-se, aconteceu numa altura em que ambos disputavam a liderança do Mundial de Fórmula 1. À data, Hamilton tentou ultrapassar Verstappen e acabou por tocar na roda direita traseira do Red Bull do holandês, que fez um pião e foi contra as barreiras de proteção.Em comunicado, a Fórmula 1 reagiu esta terça-feira à entrevista de Piquet: "Linguagem discriminatória ou racista é inaceitável e não tem lugar na sociedade. O Lewis é um embaixador incrível do nosso desporto e merece respeito. Os seus esforços para aumentar a diversidade e a inclusão são uma lição para muitos".Também a Mercedes, equipa de Hamilton, recorreu hoje às redes sociais para sair em defesa do piloto britânico: "Condenamos o uso de qualquer linguagem racista ou discriminatória. O Lewis tem feito muitos esforços para combater o racismo e é um campeão da diversidade dentro e fora de pista".