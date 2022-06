Nelson Piquet quebra silêncio após polémica com Hamilton: «O que disse foi mal pensado»

Nelson Piquet pediu esta quarta-feira, em comunicado enviado à comunicação social, desculpas a Lewis Hamilton, depois de ter usado em 2021, numa entrevista, o termo "neguinho" para se referir ao piloto britânico da Mercedes "Gostaria de esclarecer a história que circula em relação a um comentário que fiz durante uma entrevista [que dei] o ano passado. O que disse foi mal pensado, e não me vou defender disso, mas quero esclarecer que o termo é amplamente e historicamente usado no português coloquial do Brasil como sinónimo de 'cara' ou 'pessoa'", começou por dizer.E prosseguiu: "Nunca tive a intenção de ofender. Nunca usei a palavra que algumas traduções me acusaram de usar. Condeno fortemente qualquer insinuação de que usei a palavra com o propósito de menosprezar um piloto por causa da cor da pele dele. Peço desculpas sinceras a todos os que se sentiram afetados, inclusive ao Lewis, que é um piloto incrível, mas a tradução que está a circular nas redes sociais não está correta. Discriminação não tem lugar na Fórmula 1 e na sociedade, e fico feliz em esclarecer o que penso neste sentido", rematou.O Mundo da Fórmula 1 - e não só - saiu em defesa de Hamilton esta terça-feira , e o próprio reagiu às declarações de Piquet, frisando que é preciso mudar as "mentalidades arcaicas" Recorde-se que enquanto falava sobre um choque entre Hamilton e Verstappen no GP da Grã-Bretanha de 2021, Piquet referiu: "O neguinho [Hamilton] meteu o carro e não deixou Verstappen desviar. O neguinho deixou o carro porque ali [na curva] não há maneira de passarem dois carros. Fez de sacanagem [propósito]. A sorte dele foi que só o Verstappen é que se f.... Fez uma p... sacanagem".