Nelson Piquet sem dúvidas: «O Verstappen 'engoliria' o Hamilton se estivesse na Mercedes»

Lewis Hamilton pode ter sete títulos mundiais no currículo, mas para Nelson Piquet o britânico não é o melhor piloto da atualidade. O brasileiro, campeão em 1981, 1983 e 1987, diz que o holandês é melhor e que Hamilton só domina porque não tem tido companheiros à altura na Mercedes.





"A Fórmula 1 é uma categoria com carros diferentes e é difícil fazer comparações diretas entre pilotos que não estejam na mesma equipa. Por isso acho que se o Max estivesse na Mercedes 'engoliria' o Hamilton. Na minha opinião o Max é melhor do que o Hamilton", disse o antigo piloto, em declarações ao 'Motorsport'.Piquet, cuja filha é a atual namorada de Verstappen, prosseguiu nos elogios ao candidato a genro. "O Max é mais agressivo. Pode cometer erros com mais frequência, devido a essa agressividade, mas na minha opinião é melhor do que o Hamilton. As coisas são demasiado fáceis para o Hamilton com Bottas a seu lado como segundo piloto."E lembrou outros tempos. "É um pouco como o Mansell e eu na Williams, com os outros pilotos muito atrás. Ganhei o campeonato de 1987 e não pilotava como antes devido a uma série de problemas. Ganhei esse campeonato com um pouco de sorte. Devia ter ganho o de 1986 mas consegui o 1987. Foi tão fácil... O carro era muito melhor do que os restantes. E a Mercedes tem sido muito melhor do que os restantes nos últimos anos.""Não é que o Hamilton não seja bom, mas o seu companheiro de equipa [Valtteri Bottas] tem um nível inferior. E o anterior [Nico Rosberg] ainda era pior. Só ganhou [2016] porque foi num ano em que o Hamilton teve acidentes e abandonos", concluiu.