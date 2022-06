Nelson Piquet vai ser banido do paddock da F1 devido a comentários sobre Lewis Hamilton

Continuam as ondas de choque por conta das polémicas palavras de Nelson Piquet sobre Lewis Hamilton . Esta quarta-feira surgiu mesmo uma tomada de posição firme e radical da Fórmula 1, que segundo a ESPN e a BBC decidiu impedir o brasileiro, campeão em 1981, 1983 e 1987, de aceder ao paddock do campeonato, precisamente devido aos comentários feitos a propósito do britânico.Inicialmente foi referido pela imprensa internacional que um pedido de desculpas público evitaria esta decisão da Fórmula 1, mas ao que parece a publicação do brasileiro não foi suficiente para travar o impedimento decretado. Desta forma, Piquet deixará de poder acompanhar a ação do campeonato e não poderá estar ao lado de Max Verstappen, a namorada da sua filha Kelly, como sucedeu em algumas provas de 2021.Lembre-se que Nelson Piquet se viu envolvido nesta polémica por conta da utilização da palavra 'neguinho' a propósito de Lewis Hamilton quando comentava, em novembro, o incidente entre o britânico e Verstappen em Silverstone, no Grande Prémio do ano passado. Os comentários, mesmo mais de meio ano depois, causaram muita celeuma na comunidade e levaram a tomadas de posição públicas de repúdio por parte de muitos pilotos e equipas.