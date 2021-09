Netflix admite considerar a compra dos direitos de transmissão da Fórmula 1

Em 2019, a famosa plataforma de streaming de filmes e séries Netflix lançou-se ao mercado do desporto automobilístico com o documentário "F1: A Emoção de um Grande Prémio" - um dos grandes sucessos da empresa detida por Reed Hastings.





Em entrevista ao 'Der Spiegel', o CEO da Netflix admitiu considerar agora adquirir os direitos televisivos do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, apesar de este tipo de transmissão de desportos ao vivo não faça parte dos seus planos a curto prazo."Há uns anos, os direitos televisivos da Fórmula 1 foram vendidos. Naquele momento, não estávamos entre os possíveis compradores, mas hoje poderíamos certamente considerar isso. Na Netflix, nós fazemos entretenimento, não fazemos jornalismo. Isso teria que estar de acordo com certos padrões. Nós mantemos as nossas mãos longe dos desportos ao vivo. Com esse tipo de transmissão, não temos controlo sobre a fonte", atirou.Recentemente, a Netflix lançou o documentário "Schumacher", que fala sobre a carreira do antigo piloto alemão que foi sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, recorde que na última temporada foi igualado por Lewis Hamilton ao volante da Mercedes.